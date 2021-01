© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un peschereccio russo con 60 persone a bordo ha perso la rotta e sta andando alla deriva nel mare di Okhotsk. È quanto riferito da fonti nei servizi di emergenza. I soccorritori devono percorrere circa 700 chilometri per aiutare l'equipaggio in difficoltà. Il 28 dicembre, nel mare di Barents nei pressi di Novaya Zemlya, è affondato il peschereccio Onega. Solo due marinai sono riusciti a mettersi in salvo.(Rum)