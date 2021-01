Ucraina: accordo fra banca Ukreximbank e Antonov per costruzione tre aerei An-178

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca ucraina Ukreximbank ha aperto una linea di credito per finanziare un progetto per la costruzione di tre aerei An-178 per le forze armate di Kiev. Lo ha reso noto il servizio stampa della banca, ripreso dai media locali. Il 31 dicembre 2020 è stato firmato il rispettivo accordo tra la banca statale e il gruppo Antonov. Il giorno prima, durante una cerimonia alla presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il ministero della difesa ucraino e l'Antonov State Enterprise hanno firmato un memorandum sulla cooperazione per la costruzione di aerei e un contratto per l'acquisto degli An-178. "Questo progetto è un punto di riferimento sia in vista del primo ordine statale di velivoli Antonov nella storia recente dell'Ucraina sia nel contesto del supporto e dello sviluppo dell'industria aeronautica. È stata aperta una linea di credito con un limite totale di 2,98 miliardi di grivnie (circa 86 milioni di euro) in quattro anni", ha detto Yevhen Metsger, amministratore delegato di Ukreximbank. (Rum)