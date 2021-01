Usa-Iran: sanzioni contro società che sostengono l’industria metallurgica iraniana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno imposto oggi sanzioni a carico di 17 società e un individuo legati all’industria metallurgica iraniana. Lo ha annunciato il segretario di Stato, Michael Pompeo, secondo quanto riferito da un comunicato stampa. “Il regime iraniano utilizza le entrate del settore metallurgico per finanziare le attività destabilizzanti del regime in tutto il mondo”, ha dichiarato il capo della diplomazia Usa. Il dipartimento di Stato ha sanzionato la Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology, con sede in Cina, e la Hafez Darya Arya Shipping Company, con sede in Iran, per aver venduto, fornito o trasferito direttamente o indirettamente grafite da e verso l’Iran. La grafite, secondo il dipartimento di Stato, è stata successivamente fornita da un individuo iraniano alla South Kaveh Steel Company e alla Arfa Iron and Steel Company. Da parte sua, il dipartimento del Tesoro ha imposto sanzioni ai danni di 16 aziende attive nel settore metallurgico (Pasargad Steel Complex, Vian Steel Complex, Gilan Steel Complex Company, Khazar Steel Co., South Rouhina Steel Complex, Yazd Industrial Constructional Steel Rolling Mill, West Alborz Steel Complex, Esfarayen Industrial Complex, Bonab Steel Industry Complex, Sirjan Iranian Steel, Zarand Iranian Steel Company, Middle East Mines and Mineral Industries Development Holding Company). Inoltre, il provvedimento riguarda anche la Gmi Projects Hamburg, con sede in Germania, Gmi Projects con sede nel Regno Unito, e World Mining Industry, con sede in Cina.(Nys)