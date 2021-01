Economia: Banca mondiale taglia prospettive di crescita globale per il 2021 al 4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia globale crescerà del 4 per cento nel 2021. Lo prevede la Banca mondiale nel suo ultimo rapporto Global economic prospect, pubblicato oggi 5 gennaio, che rivede al ribasso le precedenti prospettive per l’anno appena iniziato a causa della recrudescenza di contagi da Covid-19. Nel lungo periodo, si legge nel documento, la crescita globale dovrebbe tuttavia consolidarsi grazie al progressivo alleggerimento delle restrizioni legate al contenimento della pandemia e alle campagne di vaccinazioni in corso. Nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo, la ripresa sarà altalenante, con un forte rilancio in Cina e una crescita meno alta delle attese nella maggior parte degli altri Paesi, dove la pandemia continua a ripercuotersi negativamente su consumi e investimenti. La ripresa potrebbe essere ancora più debole di quanto previsto se si materializzassero rischi quali nuove ondate di contagi, ritardi nelle vaccinazioni e shock finanziari. “L’elevato livello di incertezza sottolinea il ruolo dei decisori politici nell’evitare gli scenari peggiori. Serviranno azioni politiche per bilanciare i rischi legati a forti indebitamenti a quelli legati a un prematuro irrigidimento delle misure fiscali”, scrive la Banca mondiale, secondo cui sarà anche necessario salvaguardare settori pubblici chiave quali sanità e istruzioni, migliorare la governance e promuovere la trasparenza del debito.(Nys)