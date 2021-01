Recovery: Brunetta (FI), piano vada in Parlamento con doppio relatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza non deve essere solo un 'patto di maggioranza'. È il Piano dell'Italia. E l'Italia è rappresentata dal Parlamento. Pertanto, se il governo riuscirà ad approvare Pnrr, questo dovrà passare necessariamente per il Parlamento, che dovrà fornire le opportune indicazioni, così com'è stato ad ottobre per il precedente documento". Lo ha detto a SkyTg24 Economia il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, responsabile economico del partito azzurro. "Molte delle turbolenze degli ultimi mesi – ha aggiunto – sarebbero state superate se ci fosse stato fin da subito un passaggio parlamentare bipartisan, penso alla commissione bicamerale di cui tanto si è parlato. Insomma, se ci fosse stata una sponda che avesse sollevato, in parte, il governo di tutta la responsabilità". "Molte delle considerazioni presenti nel piano 'Ciao 2030' di Italia Viva sono condivisibili – ha continuato Brunetta – ma non possono essere utilizzate come grimaldello per trattative interne alla maggioranza. Stiamo parlando di un qualcosa di essenziale per il Paese. Proprio per questo faccio una proposta: perché il documento non va in Parlamento con un doppio relatore, uno di maggioranza e uno di opposizione, alla pari? Potrebbe essere anche un superamento degli attuali blocchi che ci sono all'interno della maggioranza".(Rin)