Slovenia: leader Desus Erjavec, richiesta per voto di sfiducia al governo il 15 gennaio

- L'ex ministro degli Esteri sloveno e attuale leader del Partito dei pensionati (Desus), Karl Erjavec, ha annunciato che presenterà il prossimo 15 gennaio una richiesta al Parlamento per il voto di sfiducia al governo. Secondo quanto riferisce il sito "24Ur", Erjavec ha precisato oggi di aspettarsi che 43 deputati su 90 diano il proprio sostegno alla sfiducia. Secondo Erjavec, inoltre, il ministro dell'Agricoltura, Joze Podgorsek, ha "violato lo statuto di Desus" continuando a lavorare all'interno del governo Jansa nonostante l'uscita del partito dalla maggioranza. Secondo le analisi dei media locali Erjavec non avrebbe ancora i numeri necessari per far passare la sfiducia al governo Jansa. Il voto sarà però segreto e dunque, data l'insoddisfazione di numerose forze politiche all'interno del governo stesso, la mozione potrebbe ugualmente essere approvata. (segue) (Seb)