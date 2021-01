Slovenia: leader Desus Erjavec, richiesta per voto di sfiducia al governo il 15 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 22 dicembre Erjavec ha annunciato la presentazione di una mozione di sfiducia contro l'attuale governo entro la fine dell'anno. Secondo la stampa di Lubiana, Erjavec ha avuto in quello stesso giorno un incontro con i rappresentanti della Coalizione dell'arco costituzionale (Kul) a tale proposito. Il leader Desus si è detto allora fiducioso sul reperimento entro la fine dell'anno dei 46 voti necessari in Parlamento per l'approvazione della mozione. Erjavec, che ha ritirato il suo partito dalla coalizione di governo, ha osservato che il premier Janez Jansa è responsabile della cattiva gestione relativa alla lotta contro il Covid-19 e alle sue conseguenze economiche. Secondo la stampa locale, la mozione di sfiducia non incontra i favori del Partito del centro moderno (Msc). Il suo leader, Zdravko Pocivalsek, ha già precisato che gli 8 deputati Msc resteranno "fedeli" al governo. (segue) (Seb)