Slovenia: leader Desus Erjavec, richiesta per voto di sfiducia al governo il 15 gennaio (4)

- Le affermazioni sotto accusa sono un tweet scritto da Jansa a favore di Donald Trump in occasione delle elezioni Usa e soprattutto quelle contenute nella lettera inviata dal premier sloveno ai leader europei prima dell'accordo raggiunto sul Piano finanziario pluriannuale dell'Ue e sul programma Next Generation Eu. Riguardo alle presidenziali Usa, Jansa ha inviato le proprie congratulazioni su Twitter a Donald Trump senza attendere la pubblicazione dei risultati ufficiali. "E' piuttosto chiaro che gli americani hanno eletto Donald Trump e Mike Pence per altri 4 anni", ha scritto Jansa su Twitter mercoledì 4 novembre. In un altro tweet pubblicato successivamente Jansa si è limitato ad "auspicare relazioni amichevoli" con la prossima amministrazione statunitense, definendo Washington un partner strategico per la Slovenia. (segue) (Seb)