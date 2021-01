Slovenia: leader Desus Erjavec, richiesta per voto di sfiducia al governo il 15 gennaio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I media locali riferivano in quei giorni che l'agenzia potrebbe essere a "rischio sopravvivenza" se il governo decidesse di reiterare la decisione anche nei mesi successivi. Le sovvenzioni ammontano annualmente a circa 2 milioni di euro e vengono solitamente erogate attraverso quote mensili. La stampa locale ricorda che da tempo i rapporti fra Jansa e i mezzi d'informazione nazionali sono tesi, con le accuse dei giornalisti che parlano di "orbanizzazione del panorama mediatico" in riferimento al premier ungherese, e con Jansa che parla di "satanizzazione" da parte dei media del lavoro del governo di centro-destra. Le sovvenzioni pubbliche a "Sta" costituiscono circa la metà delle entrate annuali dell'agenzia. (Seb)