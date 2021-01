Covid: assessore Lazio, arrivate solo 40 per cento dosi vaccino, preoccupa ritardo consegne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio è stata superata già nel pomeriggio di oggi la soglia del 70 per cento delle somministrazioni di vaccino anti Covid. Il Lazio resta in testa tra le regioni italiane. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, sottolineando, però, "preoccupazione per i ritardi nelle consegne delle dosi attese oggi da Pfizer: arrivate solo il 40 per cento delle dosi attese", spiega l'assessore. (Rer)