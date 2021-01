Sardegna: no di Coldiretti allo stoccaggio dei rifiuti nucleari nell'isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facendo proprio l'appello del presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini, "sottolineiamo – dice il presidente di Coldiretti Oristano Giovanni Murru - che le necessarie garanzie di sicurezza vanno accompagnate da una forte attenzione al consumo di suolo evitando nuovi insediamenti con il riutilizzo e la bonifica di aree industriali dismesse. Cosa che purtroppo non si sta rispettando in quando sono state individuate aree ad alta vocazione agricola molte delle quali sono addirittura all'interno di aziende che certificano bio. Un'assurdità che tra l'altro si scontra con la volontà popolare sarda che nel 2011 si espresse chiaramente per il no nel referendum consultivo per lo stoccaggio delle scorie radioattive in Sardegna". L'allarme globale provocato dal Coronavirus – evidenzia Coldiretti - ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico rappresentato dal cibo e dalle necessarie garanzie di qualità e sicurezza che vanno difese e valorizzate per difendere la sovranità alimentare, ridurre la dipendenza dall'estero e creare nuovi posti di lavoro. Negli ultimi 25 anni si è perso in Italia oltre un quarto (meno 28 per cento) della superficie agricola utilizzabile in Italia, ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari, secondo lo studio della Coldiretti. (Rsc)