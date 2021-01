Milano: Bestetti (FI), ripresa sgomberi inizi dalle aree di piazza Selinunte e via Quarti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La richiesta al Prefetto di Milano di riprendere gli sgomberi programmati delle case popolari è pienamente condivisibile. Ora occorre passare velocemente dalle buone intenzioni alle azioni concrete". Lo dichiara in una nota Marco Bestetti, presidente di Forza Italia del Municipio 7 di Milano, commentando la richiesta avanzata al Prefetto di Milano dall'Assessore di Regione Lombardia Stefano Bolognini alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto 'Milleproroghe 2021'. "Alcuni quartieri della nostra città - prosegue Bestetti - vivono da tempo condizioni molto gravi, con occupazioni abusive numericamente impressionanti, che non possono essere tollerate oltre. Le attività di sgombero riprendano quindi con la dovuta fermezza, senza abbandonarsi a inutili pietismi: chi occupa una casa popolare commette un reato e va trattato come merita, senza troppi complimenti. Si inizi dai conclamati 'buchi neri' di Via Quarti e del quartiere che si sviluppa intorno a Piazzale Selinunte, dove la spirale di violenza e la dimensione del fenomeno delinquenziale di occupazione abusiva necessitano di interventi urgenti e risoluti", conclude Bestetti.(Com)