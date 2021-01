Smog: De Rosa (M5S), no a rinvio blocco diesel euro 4 in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’emergenza dettata dalla pandemia Covid non deve essere strumentalizzata, al fine di allentare le maglie nel contrasto all’inquinamento atmosferico. Anzi, al contrario dovrebbe essere ulteriore stimolo in un’ottica di impegno, per la tutela della salute pubblica e il miglioramento della qualità dell’aria che milioni di persone respirano in Pianura Padana”. Lo afferma in una nota Massimo De Rosa, capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia e riferimento pentastellato per le questioni ambientali. Commentando la richiesta, da parte delle Regioni del Bacino Padano di un nuovo rinvio dello stop ai veicoli Diesel Euro 4. “Siamo contrari a ulteriori deroghe, per una misura che doveva essere già introdotta da tempo e che ha già subito ritardi e rinvii" prosegue De Rosa evidenziando che "invece di andare avanti con questo balletto, ragioniamo insieme a quali possano essere le soluzioni migliori per incentivare il passaggio, sia pubblico che privato, verso la mobilità sostenibile. Il contenimento dell’inquinamento atmosferico è una condizione fondamentale sia per la tutela della salute pubblica, a maggior ragione in un periodo come questo in cui le patologie del sistema respiratorio gravano enormemente sul sistema sanitario, sia per ragioni economiche". "Ricordiamo infatti che l’Italia è tutt’ora sottoposta a procedura d’infrazione, da parte dell’Unione Europea, proprio per la pessima qualità dell’aria del bacino padano” conclude De Rosa. (Com)