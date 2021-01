Roma Municipio XV: Mocci (Lega), maggioranza risicata M5s approva bilancio disastroso Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Movimento 5 stelle, con soli 12 voti favorevoli e una maggioranza risicata, ha scelto di approvare il bilancio della sindaca Raggi. Si tratta di un documento economico disastroso che prevede, tra l'altro, un taglio di oltre 4 milioni di euro sulla spesa corrente, penalizzando fortemente servizi sociali e manutenzione stradale". Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Municipio XV Giuseppe Mocci. "Per quanto riguarda il piano degli investimenti è stato scelto di stanziare 350 mila euro per la progettazione di una nuova scuola a Cesano. Peccato che però il progetto della nuova scuola già esista presso il Dipartimento Simu, che nel 2012 ha acquisito tutti i pareri di competenza - aggiunge -. I paladini del buon governo quindi vorrebbero ricominciare da zero, spendendo altri soldi pubblici e allungando i tempi di realizzazione di un'opera che il territorio attende da anni. In altri municipi, la maggioranza M5s ha deciso di andare contro la Raggi; il XV sceglie di assecondare le scelte sbagliate del sindaco non tutelando i cittadini e il territorio. Purtroppo, anche in questo caso, a pagare l'inefficienza di questa amministrazione saranno i cittadini romani che sono costretti all'ennesimo danno, l'ennesima beffa", conclude.(Com)