- Nel Lazio proseguirà per tutto il mese di gennaio la campagna di vaccinazione antinfluenzale: messe a disposizione ulteriori 30 mila dosi alla rete delle farmacie. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ricordando che "chi non lo avesse fatto e rientra nella fascia over 60 anni può richiederlo al proprio medico di medicina generale".(Rer)