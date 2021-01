Sardegna: Coldiretti, nel nord dell'isola forti danni alle coltivazioni per il maltempo e imprese in difficoltà per il costo delle assicurazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il danno la beffa perché molti agricoltori vista la lentezza nel rimborso delle assicurazione non riescono a sostenerne le spese e hanno dovuto rinunciare a questo importante paracadute. "Le assicurazioni agricole hanno dei costi molto alti che si riesce a sostenere grazie ai rimborsi di oltre il 50 per cento delle somme da parte di Agea – afferma il componente del consiglio del Consorzio di difesa di Sassari Antonello Deiana –. Purtroppo questo strumento molto utile si è inceppato nel momento in cui i rimborsi arrivano in forte ritardo anche oltre le due e tre annualità. In molti hanno e stanno rinunciando all'assicurazione in quanto è impossibile anticipare più annualità. Alcuni hanno ricorso anche ai prestiti bancari e si sono ritrovati in serie difficoltà a causa di questi ritardi". "In questo modo si toglie alle aziende uno strumento fondamentale che spesso riesce a tutelarle, soprattutto in un momento come questo in cui i cambiamenti climatici le stanno esponendo a perdite ingentissime in quasi tutte le annate – spiega il presidente di Coldiretti Nord Sardegna Battista Cualbu -. Con la mancanza di certezze nei tempi di rimborso e con gli impegni presi le aziende agricole si sono ritrovate con debiti elevati e da paracadute queste assicurazioni si sono trasformate in ghigliottina. Dall'altra creano un corto circuito in cui da una parte si è costretti a rinunciare all'assicurazione ma dall'altra ci si espone alle bizze del tempo. È fondamentale avere tempi certi per ripristinare questo importante strumento". (Rsc)