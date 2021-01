Covid: +Europa-civica Zingaretti-Demos (Lazio), vaccini in carceri priorità assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le notizie del primo decesso per Covid tra i detenuti della nostra regione, insieme a quella dei 21 contagi di Rebibbia, sono la conferma che quella degli istituti penitenziari è una situazione a forte rischio, della quale occorre occuparsi immediatamente: le carceri devono essere uno dei primi luoghi nei quali provvedere alle vaccinazioni contro il Sars-Cov-2". Lo dichiarano in una nota Marta Bonafoni, Alessandro Capriccioli e Paolo Ciani, rispettivamente capigruppo della lista civica Zingaretti, +Europa Radicali e Demos al consiglio regionale del Lazio. "Noi abbiamo presentato a dicembre scorso un ordine del giorno che impegna la Giunta proprio in questo senso, e torniamo a chiedere che vengano presi provvedimenti in tempi rapidissimi, prima che la situazione si aggravi - aggiungono gli esponenti del centrosinistra -. Per questo sottoscriviamo le parole del garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasìa, il quale ha espresso preoccupazione rispetto alla possibilità che questi luoghi, per le condizioni di igiene e di sovraffollamento che li caratterizzano, possano trasformarsi in veri e propri focolai, e ha sottolineato la necessità di ricomprendere i detenuti e il personale di polizia penitenziaria tra le categorie cui è necessario somministrare il vaccino in via prioritaria". (Com)