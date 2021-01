Scuola: Granato (M5s), i rinvii per motivi politici dannegiano gli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli esperti del Comitato tecnico scientifico e Istituto superiore di sanità hanno più volte ribadito che le scuole non sono luoghi di propagazione dell'infezione e quindi possono essere riaperte in piena sicurezza, seguendo le direttive concordate con prefetti e Regioni a dicembre. Non si capisce perché alcuni governatori che su queste basi oggettive avevano garantito la riapertura delle superiori il 7 gennaio ora abbiano cambiato idea, se non per manovre politiche, sotto la copertura degli esponenti della delegazione Pd al governo". Lo dichiara la senatrice Bianca Laura Granato, capogruppo del Movimento 5 stelle nella commissione Istruzione di palazzo Madama. "E' necessario che tutti rispettino gli accordi e garantiscano le riaperture senza ulteriori rinvii che danneggerebbero la comunità educante tutta. Gli studenti italiani - sottolinea Granato - stanno subendo, rispetto ai loro coetanei europei, una decurtazione complessiva delle ore di didattica in presenza ormai ingiustificabile, a ben otto mesi dal primo lockdown. Rinvii continui, poi, in attesa di cosa? Della provvidenziale impennata dei contagi per non doversi giustificare rispetto a tante soluzioni non trovate perché nemmeno cercate? Le soluzioni non piovono dal cielo. Lasciare i ragazzi in balia di se stessi senza la guida della scuola sine die con il palliativo della didattica a distanza o della didattica digitale integrata? E' forse questa la 'non soluzione' per chi quotidianamente si riempie la bocca di centralità della scuola e della cultura?". (Com)