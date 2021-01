Germania: le proposte dei candidati alla presidenza della Cdu per l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre mancano undici giorni la congresso dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), i tre candidati alla presidenza del partito Friedrich Merz, Norbert Roettgen e Armin Laschet hanno presentato le loro proposte per l'economia. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Esponente della destra della Cdu e appoggiato dagli imprenditori che sostengono la formazione, Merz ha affermato di voler sviluppare “una visione comune” con l'Unione cristiano-sociale (Csu) su come “far avanzare” la Germania “nei prossimi dieci anni”. Il piano dovrebbe essere elaborato prima della elezioni federali del 26 settembre prossimo. Con un'implicita critica alla cancelliera Merkel, di cui è uno storico avversario, Merz ha sottolineato che “gestire le crisi non è sufficiente”. A tal riguardo, l'esponente della destra della Cdu ha osservato che, dopo la pandemia di coronavirus, “l'attenzione principale è sulle questioni di politica economica”. Al centro, deve esservi la sostenibilità delle politiche finanziarie, sociali e dell'istruzione. Per Merz, economia ed ecologia “non dovrebbero essere degli opposti”. Ai giovani Merz intende offrire “un contratto per le nuove generazioni, che le incoraggi e le integri”.Presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, Roettgen ha sostenuto una “ripresa del libero mercato”, per cui ha dichiarato di fare affidamento sulla “classe media imprenditoriale”. I titolari delle imprese hanno bisogno di “più aria per tornare a respirare di nuovo e di aiuti, sul piano sia della burocrazia sia della finanza”. Secondo Roettgen, le condizioni più importanti per il successo dell'economia sono “istruzione, formazione e infrastrutture”. Con uno “sforzo nazionale”, il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag mira a far recuperare alla Germania “il ritardo tra i dieci e i venti anni nella digitalizzazione”. A sua volta, Laschet, che è primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, ha affermato il proprio impegno a promuovere un “decennio di modernizzazione” per la Germania. Le parole d'ordine sono “dinamismo dell'economia, sicurezza globale, opportunità educative migliori ed eque e una Patria in cui valga la pena vivere”. Il dinamismo può nascere “da una minore burocrazia e da maggiori investimenti nelle tecnologie future”. In tale prospettiva, per Laschet devono essere sostenuti anche i fondatori di imprese innovative. A causa delle restrizioni anticontagio in vigore la Germania, la Cdu terrà il congresso per eleggere il suo prossimo presidente il 16 gennaio in formato virtuale. Il voto sarà espresso per posta. Il vincitore succederà alla ministra della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer che, eletta presidente dell'Unione cristiano-democratica il 7 dicembre 2018, ha annunciato le dimissioni da tale incarico il 10 febbraio 2020. (Geb)