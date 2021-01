Epifania: Iovino (M5s), snack scaduti messi in vendita, interrogazione al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da diversi giorni sta girando attraverso numerosissime chat un video che mostra un uomo di spalle mentre, munito di forbici, provvede a tagliare le indicazioni relative alla data di scadenza a snack di una nota marca, per poterli reimmettere sul mercato attraverso punti vendita al dettaglio. Ad ascoltare le parole dei due interlocutori del video in questione, si tratterebbe di prodotti scaduti già da mesi, dunque che sarebbero dovuti essere già tolti dal mercato, che saranno invece rivenduti a una clientela composta per la gran parte di consumatori minorenni, soprattutto in occasione dell'Epifania, con conseguenze inevitabili sulla salute di molti bambini". E' quanto ha denunciato in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino. (segue) (Ren)