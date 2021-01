Energia: fonti stampa, Arabia Saudita-Russia favorevoli a non aumentare produzione petrolifera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita e la Russia hanno raggiunto un compromesso nel quadro dei colloqui nel formato Opec+ sulla politica petrolifera con gli altri principali produttori globali, tenendo sotto controllo la produzione sino a febbraio e valutare un potenziale aumento da marzo. È quanto riferisce il quotidiano “Wall Street Journal” che cita sue fonti vicine al dossier. Le due parti non sono riuscite a raggiungere un accordo lunedì nel corso della riunione del Comitato di monitoraggio e troveranno un compromesso oggi, hanno riferito le fonti, in un incontro programmato tra i membri dell'Opec, guidati dai sauditi, e gli altri produttori non facenti parte del Cartello, che hanno la Russia come capofila. Dopo l’ultimo vertice avvenuto dal 30 novembre al 3 dicembre, i ministri dell’Opec+ hanno concordato un lieve aumento della produzione di 500 mila barili di petrolio al giorno per il mese di gennaio, riducendo l’entità dei tagli di 7,7 milioni di barili al giorno decisi lo scorso agosto. (Nys)