Venezuela: parlamentari della maggioranza entrano nell'Assemblea nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aula dell'Assemblea nazionale (An), il parlamento del Venezuela, inizia a riempirsi in vista della prima sessione della nuova legislatura. I primi ad entrare sono i 256 parlamentari del Gran polo patriottico (Gpp), la coalizione delle forze legate al presidente Nicolas Maduro. L'emiciclo è stato riformato per poter ospitare i 277 deputati eletti con il discusso voto del 6 dicembre: 110 in più rispetto a quelli della passata legislatura, in base alla legge fissata dal Consiglio nazionale elettorale. La seduta viene presieduta in via transitoria dal parlamentare più anziano, Fernando Soto Rojas. (Vec)