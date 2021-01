Speciale infrastrutture: comune di Sesto San Giovanni diffida Milano su prolungamento M1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora basta, tutto ha un limite e la nostra pazienza è finita. Dopo le ennesime promesse non mantenute, abbiamo deciso di diffidare il Comune di Milano e la sua partecipata Mm per il blocco del cantiere per il prolungamento della M1 fino a Monza". Così in una nota il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano. "Da ormai nove anni i cittadini e i commercianti del quartiere Restellone, dove dovrà sorgere la fermata intermedia della metropolitana, sono costretti a fare i conti con la chiusura di viale Gramsci, una situazione non più sostenibile per gli innumerevoli disagi che porta con sé. È nostro dovere tutelarli e visto che siamo abituati a lavorare con la massima trasparenza, dopo aver fatto tutti passaggi necessari per sbloccare lo stallo senza però trovare la collaborazione della controparte, ora vediamo come si comporteranno il sindaco Sala e il Comune di Milano". "Impiegare 9 anni per fare un chilometro e mezzo di galleria sembra una barzelletta, anche se purtroppo non lo è - aggiuge il sindaco - Il prolungamento della M1 era stato progetto in vista dell'Expo del 2015, ma lo stop ai lavori prima per inadempimento delle aziende vincitrici degli appalti poi per l'emergenza covid che ha costretto alla cassa integrazione le altre aziende subentrate nei cantiere, ha dilatato i tempi. Ora, un ulteriore problema, è dato dalle opere di superficie da realizzare per la stazione di Monza Bettola, concentrate sull'ex centro commerciale Auchan e sul nuovo intervento urbanistico Milanord2, per cui ancora non è stata trovata la quadratura del cerchio". (Com)