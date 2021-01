Speciale infrastrutture: Bastoni (Lega) su prolungamento M1, Comune di Milano inerte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “9 anni per 1 km e mezzo di galleria mentre il comitato tecnico di MM non si è ancora riunito per definire, per formalizzare i finanziamenti integrativi arrivati in parte dal governo e in parte da Regione Lombardia. Ma il cantiere è ancora fermo.” Lo dichiara in una nota Max Bastoni, consigliere regionale e comunale a Milano della Lega, al Comune di Milano dopo le legittime rimostranze del Sindaco di Sesto San Giovanni Roberto di Stefano. “I cittadini di via Gramsci a Sesto San Giovanni convivono ormai da nove anni con il cantiere della M1 che, sulla carta almeno, dovrà allungare la linea di altre due fermate: da Sesto Fs a Monza Bettola, con la fermata intermedia di "Restellone" sempre nel comune di Sesto. L'opera era stata progettata in vista di Expo 2015: cinque anni dopo i sestesi sanno che, nella migliore delle ipotesi, non vedranno la fine dei lavori prima del 2023.” Bastoni rincara la dose ricordando come ogni giorno siano 100.000 i veicoli che viaggiano lungo la direttrice Monza Milano: “parlare di trasporto pubblico, di mobilità, come fa Beppe Sala, e poi restarsene fermi è sinonimo di incompetenza e inaffidabilità. La Sinistra vuole fermare la Lombardia partendo da Milano.” (Com)