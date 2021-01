Speciale infrastrutture: assessore Roma, il 15 gennaio progetto tramvia Tva al Mit, sarà linea strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto della nuova linea Termini-Vaticano-Aurelio, che sarà la linea 1 della rete tranviaria di Roma, "il prossimo 15 gennaio" sarà presentato dal Campidogluio "al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per ottenere i finanziamenti. L’obiettivo è realizzare un'opera utile e strategica per la nostra città: un passante tranviario di 8,3 chilometri che attraversa siti storici, archeologici e culturali unici al mondo". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese. "La linea da Termini si svilupperà su via Nazionale e via IV Novembre - spiega l'assessore - per poi raggiungere piazza Venezia e Corso Vittorio Emanuele II: raggiunto il Tevere ci sarà una diramazione, da una parte si proseguirà verso via Gregorio VII fino a piazza Giureconsulti (linea 1B) e dall'altra su via della Traspontina, fino a piazza Risorgimento (linea 1A). Il nodo della stazione Termini, già interessato dalla realizzazione della metrotranvia linea G Termini-Tor Vergata in direzione est, avrà quindi un ulteriore collegamento verso il quadrante ovest e verso il centro della città. Piazza Venezia diventerà un nodo di scambio sempre più importante: nel breve periodo sarà il nodo di collegamento tra i tram e i bus. Con la metro C e metro D verrà raggiunta anche dalla metropolitana. Ci sarà quindi l’imperdibile occasione per ripensare la piazza, anche e soprattutto nell’ottica di un superamento complessivo del trasporto su gomma pubblico e privato in superficie. Recuperiamo così - conclude Calabrese -un progetto rimasto nel cassetto per anni. Pensato per il Giubileo del 2000 e abbandonato fino al nostro arrivo per mancanza di coraggio: lo abbiamo fatto rinascere per volontà della commissione capitolina Mobilità, attraverso un grande lavoro di squadra che ha coinvolto l'amministrazione, società partecipate, l'università, associazioni di categoria e comitati cittadini. Adesso - conclude - guardiamo avanti, per realizzare finalmente quest’opera". (Rer)