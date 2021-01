Municipio Roma VII: De MIcheli (FI), bilancio Raggi bocciato, città non merita dilettantismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dilettanti allo sbaraglio, peccato di mezzo ci vada la Capitale d'Italia: il sindaco Raggi invia il documento di bilancio capitolino ai municipi il 24 dicembre, dà ai territori 10 giorni per affrontare il provvedimento più importante dell'amministrazione dimenticando che nel mezzo ci sono tutte le festività di fine anno". Lo dichiara in una nota il coordinatore Forza Italia del Municipio Roma I, Francesco De Micheli. "E già questo basterebbe per 'consigliarle' di cambiare mestiere. Oggi arriva la bocciatura municipale sulle scelte economiche della Raggi, fatto di tagli e zero crescita. Eppure il sindaco va, inaugura, proclama: 4 anni e mezzo di nulla e ora ogni pretesto è campagna elettorale. Basta così, tolgano il disturbo. Roma non merita questa incompetenza", conclude De Micheli.(Com)