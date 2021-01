Danimarca: premier Frederiksen annuncia nuove misure restrittive anti Covid, situazione "gravissima"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diffusione di contagi da coronavirus in Danimarca sta diventando "gravissima" e richiede nuove misure restrittive. Lo ha detto la premier danese, Mette Frederiksen, nel corso di una conferenza stampa, annunciando la necessità di mantenere un distanziamento sociale di almeno due metri e la presenza di non più di cinque persone sul luogo di lavoro. "Siamo preoccupati per lo sviluppo della pandemia, soprattutto dalla variante britannica del coronavirus, che si è dimostrata più contagiosa. Siamo di nuovo in una situazione molto grave", ha detto Frederiksen. La premier ha annunciato nuove misure contro la diffusione del virus. In particolare, secondo la raccomandazione degli esperti, la riduzione delle presenze sul posto di lavoro, che passa da dieci a massimo cinque persone, così come l’accoglienza di ospiti nelle abitazioni private. Questo requisito entrerà in vigore domani, mercoledì 6 gennaio, e durerà sino al 17 gennaio. Frederiksen ha consigliato vivamente a tutti di annullare gli appuntamenti non necessari entro il 17 gennaio. "La distanza sociale è aumentata a due metri. Questo vale per negozi e luoghi pubblici", ha detto la primo ministro, secondo cui queste misure resteranno sicuramente sino al 17 ma non si può escludere che vengano ulteriormente prorogate. (Sts)