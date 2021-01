Venezuela: Guaidò lancia appello all'opposizione, "recupereremo paese solo uniti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di opposizione venezuelano Juan Guaidò ha lanciato oggi un appello all’unità durante una sessione tenuta parallelamente all’insediamento della nuova Assemblea nazionale (An), il parlamento del Venezuela, a maggioranza chavista. “Questa è la lotta di un popolo per la democrazia, la dittatura vuole portare il dibattito a Guaidó contro Maduro, ma non è così, è la lotta per i diritti e la giustizia”, ha detto Guaidò parlando da un luogo non reso noto per motivi di sicurezza. Guaidò ha quindi lanciato un appello agli altri membri dell’opposizione, senza tuttavia menzionarli. “Recupereremo il nostro paese solo uniti”, ha dichiarato. Guaidò ha parlato in occasione dell’insediamento della commissione delegata dell’An, da lui presieduta, incaricata si portare avanti il mandato del parlamento guidato dall’opposizione per un altro anno, parallelamente alle attività dell’An a maggioranza chavista che si insedia oggi. Della commissione fanno parte 20 membri: cinque della giunta direttiva e 15 presidenti di commissione. (segue) (Vec)