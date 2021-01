Repubblica Ceca: ingresso nei pub e agli eventi di massa solo con il vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute della Repubblica Ceca sta testando un sistema che consentirebbe ai proprietari di pub di verificare se i loro ospiti hanno ricevuto il vaccino contro il coronavirus. Lo ha riferito oggi il portale di notizie ceco "Aktualne.cz". Il sistema potrebbe essere utilizzato anche in altri raduni di massa come eventi sportivi o culturali, scrive il portale. Tuttavia, il sito nota che nel documento non è chiaro se tale misura otterrebbe l'approvazione legislativa e richiederebbe che il vaccino sia ampiamente disponibile prima che il sistema possa essere implementato. Prima dell'introduzione del nuovo sistema, l'ingresso agli eventi di massa e ad alcuni stabilimenti potrebbe richiedere un test negativo per il coronavirus, come ha spiegato il ministro dell'Industria e del Commercio Karel Havlicek. (Vap)