Ghana: Akufo-Addo, uscire dal programma di aiuti dell'Fmi ha stabilizzato l'economia (2)

- Il discorso di Akufo-Addo cade nel quadro di tensioni politiche che sono culminate nella sua rielezione, giudicata non trasparente dalle opposizioni che già avevano messo in dubbio l'imparzialità e la professionalità della Commissione elettorale. A novembre, tre settimane prima del primo turno delle elezioni presidenziali, il pubblico ministero Martin Amidu si è dimesso, accusando il presidente Akufo-Addo di essersi intromesso in "un rapporto esplosivo". Da parte sua, il candidato di opposizione ed ex capo dello Stato John Mahama non ha ancora riconosciuto la sua vittoria. In un comunicato stampa del 23 dicembre, la polizia nazionale vieta fino al 10 gennaio qualsiasi protesta del Congresso nazionale democratico (Ndc), il partito con cui Mahama si è presentato al voto. (Res)