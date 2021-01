Russia: indice Borsa di Mosca aggiorna massimo in seguito a notizie accordo su petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Moscow Exchange Index, uno dei principali indicatori azionari russi, ha recuperato tutte le perdite registrate in mattinata ed è andato in positivo, rinnovando il suo massimo storico, sulla base dell'indebolimento del rublo e dell'aumento dei prezzi del petrolio. Il Brent è salito oltre i 52,5 dollari al barile, in seguito alle notizie sul compromesso raggiunto tra Russia e Arabia Saudita sulla produzione di petrolio. Alle 17:44 ora di Mosca (15:44 italiane) l'indice della borsa di Mosca è salito a 3351,85 punti (+ 0,04per cento) mentre in mattinata era sceso a 3.300 punti. L'indice Rts ha raggiunto i 1415,98 punti (-0,6 per cento). (Rum)