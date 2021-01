Germania: Merkel vuole accelerare vaccinazioni anti Covid, convocato per domani vertice di crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca, Angela Merkel, è determinata ad accelerare la campagna di vaccinazione contro il coronavirus e, a tal fine, ha convocato un vertice di crisi presso la Cancelleria federale nella giornata di domani, 6 gennaio. Ai colloqui parteciperanno i ministri delle Finanze, della Salute e dell'Economia ed Energia, rispettivamente Olaf Scholz, Jens Spahn e Peter Altmaier. Sarà presente anche il capo di gabinetto della Cancelleria federale, Helge Braun. Per il quotidiano “Bild”, l'obiettivo sarebbe “depotenziare” Spahn. A oggi, il ministro della Salute è l'unico responsabile della campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Per tale motivo, Spahn è divenuto il bersaglio delle critiche di quanti denunciano carenze e ritardi in questa iniziativa. Accuse cavalcate dal Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e dallo stesso Scholz, che di tale formazione è il candidato a cancelliere alle elezioni federali del 26 settembre prossimo. In questo modo, i socialdemocratici hanno aperto una profonda frattura nel governo di Grande coalizione che, dal 14 marzo 2018, formano con l'Unione cristiano-democratica (Cdu), di cui Spahn è esponente, e con l'Unione cristiano-sociale (Csu). Tuttavia, come afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il vertice di domani non sarebbe stato convocato da Merkel per privare Spahn di competenze. L'obiettivo sarebbe, invece, “meno drammatico”. Si tratterebbe, infatti, di discutere delle modalità per aumentare la produzione del vaccino contro la Sars-Cov2, sviluppato dall'azienda per le biotecnologie tedesca Biontech con la casa farmaceutica statunitense Pfizer. (Geb)