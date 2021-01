Moldova: presidente Sandu respinge le dimissioni dei tre ministri dell'ex governo Chicu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha respinto le dimissioni del ministro delle Finanze, Sergiu Puscuta; del ministro della Salute, Viorica Dumbraveanu; e del ministro dell'Economia, Anatol Usatii. Lo riferisce l'agenzia d'informazione romena "Agora". Nella sua lettera, Sandu afferma che la legge non consente le dimissioni dei ministri da un gabinetto che si è già dimesso. Alla richiesta di "Agora" di commentare il documento firmato dalla presidente, l'esperto di diritto costituzionale, Nicolae Osmochescu, ha affermato che "la nota informativa della presidente è assolutamente corretta" e che di fatto i tre ministri avrebbero "violato il giuramento" e l'articolo 103 della Costituzione. "Tutto ciò che è scritto in questa nota informativa della presidente è assolutamente corretto. Normalmente, se un ministro si dimette, la presidente tiene conto di queste dimissioni e nomina un altro ministro. Questo accade quando c'è un governo a pieni poteri, un governo plenipotenziario. In questo momento, tuttavia, c’è un'altra situazione. Abbiamo un governo dove il primo ministro si è dimesso. Con le dimissioni del governo, secondo la Costituzione, l'intero governo si dimette, ma esercita le proprie funzioni ad interim sino a quando i membri del nuovo governo non prestano giuramento", ha dichiarato Osmochescu. (segue) (Rum)