Moldova: presidente Sandu respinge le dimissioni dei tre ministri dell'ex governo Chicu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esperto di diritto costituzionale sostiene che il rifiuto degli ex ministri di continuare a esercitare le loro funzioni si può qualificare come una violazione della Costituzione. "Il rifiuto di un ministro di esercitare le sue funzioni è una violazione del giuramento e dell'articolo 103 della Costituzione, secondo cui il mandato del governo scade con il voto di sfiducia in Parlamento o con le dimissioni del presidente del Consiglio ma che questo deve esercitare le sue funzioni sino a quando i membri del nuovo governo non presteranno giuramento", ha detto anche Osmochescu. Il 23 dicembre scorso il primo ministro, Ion Chicu, ha annunciato le sue dimissioni. La decisione è stata presa dopo un incontro con l'ex presidente, Igor Dodon, e la presidente del Parlamento, Zinaida Greceanii. (Rum)