© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La discussione del Comitato per i medicinali di uso umano (Chmp) sul vaccino anti Covid di Moderna continuerà domani, mercoledì 6 gennaio. Lo ha comunicato Ema via Twitter. Nel frattempo, gli esperti dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) "stanno lavorando duramente per chiarire tutte le questioni in sospeso con l'azienda". (Beb)