Serbia: presidente Vucic, ho le registrazioni delle mie conversazioni intercettate

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha dichiarato di avere la registrazione di una parte delle sue conversazioni intercettate da soggetti ancora da individuare. Vucic, in una conversazione con i giornalisti, ha detto oggi che ha delle registrazioni da quando ha squillato il telefono fino alla fine della telefonata. Vucic ha aggiunto di attendere informazioni in merito alle indagini. Il capo dello Stato ha precisato che le autorità competenti si occuperanno di appurare la verità. Nei giorni scorsi Vucic ha reso noto che sono state condotte delle intercettazioni nei confronti delle sue linee telefoniche. In un intervento per l'emittente "Tv Pink", Vucic ha precisato che intercettare il presidente della Repubblica è un "tentativo diretto" di colpo di Stato. "Il bersaglio è solo uno, è Aleksandar Vucic e tutti coloro che osano pubblicamente di fornirgli sostegno", ha detto Vucic aggiungendo che dal 2014 va avanti una campagna in cui si tenta di fare della sua famiglia una copia di quella di Slobodan Milosevic. Vucic ha precisato che le intercettazioni sono state commesse da serbi, "ma gli organismi preposti appureranno se sono collegati con degli stranieri".(Seb)