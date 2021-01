Lazio: Ciacciarelli (Lega), recepita mia proposta su tamponi gratis studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo soddisfazione in quanto una delle proposte che avevo avanzato per fronteggiare la riapertura della scuola secondaria di secondo grado, ossia quella di effettuare tamponi in maniera gratuita agli studenti, in modo tale da monitorare la situazione, avere un quadro chiaro, e riaprire in sicurezza, è stata recepita dalla giunta regionale che proprio oggi ha dato il via alla campagna di tracciamento". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale della Lega Lazio Pasquale Ciacciarelli. "Il personale scolastico e gli studenti potranno effettuare i tamponi veloci presso i drive in della Regione, dai 14 ai 18 anni non occorrerà la prescrizione medica. Auspico che anche le altre proposte che abbiamo avanzato in materia di sicurezza scolastica, mi riferisco soprattutto al nodo trasporti, vengano accolte", conclude. (Com)