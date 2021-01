© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema della metropolitana di Caracas ha chiuso quattro stazioni nei pressi del palazzo dell’Assemblea nazionale, nel giorno in cui è previsto l’insediamento del nuovo parlamento a maggioranza chavista. L’impresa di Stato per i trasporti ha parlato di una “giornata di chiusura per pulizia e santificazione contro la Covid-19”. Le stazioni Capitolio, La Hoyada, El Silencio e Teatro non presteranno servizio. (Vec)