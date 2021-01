Paesi Bassi: governo criticato per ritardi nel programma di vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo olandese è stato oggetto oggi in Parlamento di pesanti critiche da parte dei deputati per il piano di vaccinazione contro il Covid-19, che dovrebbe iniziare a somministrare le prime dosi solo mercoledì, rendendolo l'ultima nazione dell'Unione europea ad iniziare le procedure. "Questo è oltraggioso", ha detto Geert Wilders, leader della principale formazione di opposizione olandese, il Partito per la libertà (Pvv). "Non è una strategia, ma il caos - il caos totale - e i preparativi sono stati scarsi e presi troppo in ritardo", ha commentato Wilders, definendo poi i Paesi Bassi come "l'idiota del villaggio d'Europa". Il ministro della Salute Hugo de Jonge ha ammesso in una lettera ai deputati inviata prima del dibattito che il governo si è “dimostrato non sufficientemente agile per accogliere abbastanza rapidamente i cambiamenti avvenuti. Forse il programma di vaccinazione avrebbe potuto e dovuto essere preparato diversamente". (segue) (Beb)