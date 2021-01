Paesi Bassi: governo criticato per ritardi nel programma di vaccinazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base a un sondaggio condotto per conto del programma televisivo "Hart van Nederland", circa il 44 per cento dei cittadini nei Paesi Bassi ha perso la fiducia nel ministro della Salute de Jonge a causa della politica di vaccinazione condotta su scala nazionale. Un altro 44 per cento degli abitanti olandesi ha affermato che il proprio sostegno a De Jonge è rimasto invariato, mentre l'8 ha affermato che la fiducia nelle sue prestazioni lavorative è aumentata. Circa un terzo degli intervistati ha affermato di volere che il ministro si dimetta. De Jonge ha perso consensi a causa della confusione su chi sarebbe stato il primo a farsi vaccinare e del lento avvio del processo di vaccinazione. Mercoledì i Paesi Bassi inoculeranno il loro primo residente, un'infermiera in una casa di cura. Il paese sarà l'ultimo nell'Unione europea a iniziare a distribuire i suoi primi vaccini. Il governo olandese ha riprogrammato due volte la data di inizio. Uno dei principali ritardi è stato l'aggiornamento di un sistema informatico per consentire al servizio sanitario municipale (Ggd) di tenere traccia degli appuntamenti programmati e dei dati sui pazienti. Il Ggd aveva anche bisogno di stabilire almeno un punto di vaccinazione di massa in ciascuna delle 25 regioni dei Paesi Bassi. (Beb)