Svezia: Banca centrale, riparte processo valutazione sulla valuta virtuale

- La autorità finanziarie svedesi hanno deciso di far ripartire il processo di valutazione sull'adozione della cosiddetta “e-krona”, la corona virtuale. Riksbank, la Banca centrale svedese, punta a fare in modo che effettuare pagamenti in e-krona sia “facile come inviare un messaggio”, ma diversi istituti di credito di Stoccolma sostengono che l’utilizzo di questa valuta cambierebbe radicalmente la dinamica del sistema bancario. D’altronde, il detentore di valuta elettronica ha un contatto diretto alla Banca centrale, aggirando di fatto gli istituti di credito commerciali, dove è depositata la maggior parte del denaro garantito dallo Stato. Le Bahamas hanno lanciato la prima criptovaluta nazionale lo scorso ottobre, mentre si prevede che la Cina avrà uno yuan digitale entro due anni. La Svezia, l'economia meno dipendente dalla liquidità al mondo, potrebbe svolgere il ruolo di apripista fra i Paesi occidentali e il governo dovrebbe prendere una decisione in merito entro il mese di novembre 2022. (Sts)