Infrastrutture: Simeone (FI), inaccettabili ritardi per Roma-Latina e Cisterna-Valmontone

- "Lo spostamento dell'asse temporale per la realizzazione della Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone tra il 2025 e il 2030 rappresenta una sconfitta assoluta per lo sviluppo della mobilità, dell'economia e delle imprese del Lazio e della provincia di Latina". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione regionale Sanità, Giuseppe Simeone. "Si tratta di due opere che dovevano essere realizzate già oltre venti anni fa e su cui è inaccettabile qualsiasi ulteriore ritardo. La Regione Lazio, il presidente Zingaretti in primis, ha annunciato il nuovo piano della mobilità della Regione come un atto rivoluzionario in cui sono previsti e programmati interventi strategici per la crescita dei territori. Un piano complesso di oltre mille pagine in cui si parla in punta di penna di interscambi, di rilevazione delle criticità dei sistemi portuali, di trasporto pubblico locale, infrastrutturale ed aeroportuale - spiega -. Il tutto gettato, tra ambizioni e ipotesi, al vento a causa delle tempistiche previste. La Roma-Latina deve entrare in cantiere oggi, non basta dire che è un'opera prioritaria ma bisogna mettere in campo tutti gli atti consequenziali e operativi necessari a realizzarla". (segue) (Com)