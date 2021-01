Infrastrutture: Simeone (FI), inaccettabili ritardi per Roma-Latina e Cisterna-Valmontone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono anni che quest'opera tra revisioni e aggiustamenti, che si inseriscono in un percorso già complesso legato a corsi e ricorsi continui nelle aule dei tribunali, è in balia degli eventi - aggiunge Simeone -. Il risultato è che l'economia di interi territori è condannata a una morte lenta quanto inesorabile a causa della mancanza di collegamenti rapidi e sicuri con la Capitale e con il resto del Lazio e dell'Italia, che i cittadini sono costretti ogni giorno a confrontarsi con una strada come la Pontina, segnata solo da disagi e incidenti quotidiani, alcuni anche mortali, che ne mettono a rischio costantemente l'incolumità. Tutti elementi che Zingaretti e la sua giunta conoscono alla perfezione, tanto che li hanno inseriti nelle premesse del piano - prosegue -. Peccato che come al solito non siano stati in grado di mostrare quel coraggio e quella determinazione che lo sviluppo del Lazio, i cittadini e le aziende che ancora riescono, solo grazie alla forza e al sacrificio degli imprenditori, a sopravvivere, richiedono. Zingaretti ha detto che il piano è stato costruito sulla base delle esigenze dei territori e ascoltando i cittadini, probabilmente quelli di un'altra regione, altrimenti la data prevista per l'inizio dei lavori sarebbe stata quella del 2021 e non certo tra cinque anni", conclude. (Com)