Speciale scuola: Zaia, in Veneto istituti superiori chiusi fino a fine gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho firmato un'ordinanza per la chiusura delle scuole superiori, vista le curva epidemiologica e le previsioni sui contagi". Lo ha detto Luca Zaia, presidente del Veneto, in conferenza stampa. "Non ci sembra prudente lasciare aperti gli istituti superiori. Abbiamo deciso di procrastinare la didattica a distanza fino a gennaio - ha aggiunto -. E' un sacrificio, tifiamo per la scuola di presenza ma abbiamo l’obbligo di confrontarci con i dati epidemiologici". (Rin)