Speciale scuola: Città metropolitana Roma, pronti a riapertura, attivi sistemi riscaldamento

- La vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Teresa Zotta, rende noto di aver "predisposto l'accensione del sistema dei riscaldamenti nelle scuole superiori di Roma e provincia nei giorni feriali durante le vacanze natalizie, per consentire agli edifici scolastici di mantenere una temperatura accettabile per il rientro degli studenti in classe. Le caldaie saranno a pieno regime dalla notte prima dell'apertura. In ottemperanza a quanto deciderà il governo forniremo alle ditte incaricate istruzioni in merito", conclude Zotta. (Com)