Speciale scuola: Frosinone, nuovo edificio scolastico, provincia pubblica primo concorso di progettazione

- "Una nuova scuola nel capoluogo, costruita secondo elevati standard di sicurezza strutturale, costruzione ecologica, performance energetica, innovazione tecnologica e rispetto per l'ambiente, con una capienza di mille studenti, con conseguente razionalizzazione dei servizi, incremento della qualità dell'offerta didattica e notevole risparmio economico derivante dalla dismissione di alcuni onerosi contratti di locazione. È un traguardo storico quello raggiunto dalla provincia di Frosinone nel settore dell'edilizia scolastica: per la prima volta, infatti, l'ente di piazza Gramsci farà ricorso al 'Concorso di progettazione'. Si tratta, nello specifico, di una procedura articolata in un'unica fase, aperta e in forma anonima ai sensi dell'art. 60 del DLgs. 50/2016 e s.m.i., secondo quanto previsto agli articoli 152 e seguenti del DLgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di garantire la maggior trasparenza, partecipazione e la più ampia possibilità di espressione da parte dei professionisti e nel contempo di individuare, tra le proposte progettuali, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e le prestazioni da fornire". Lo comunica la Provincia di Frosinone in una nota. "La determina è stata pubblicata oggi sull'Albo pretorio dell'Ente: il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali è fissato al 15 febbraio 2021. L'importo complessivo dei lavori ammonta a 9.500.000 euro con fondi ottenuti dal Miur. La soluzione ipotizzata prevede di utilizzare i terreni limitrofi e compresi tra l'attuale sede del Provveditorato agli Studi e quella del Conservatorio di Musica 'Licinio Refice' di Frosinone ed è intenzione dell'amministrazione provinciale realizzare, all'interno di tale spazio, un collegamento viario tra Viale Olimpia e Via Michelangelo unitamente alla necessaria dotazione di zone da destinare alla fruizione pubblica, quali aree per il verde e parcheggi". (Com)