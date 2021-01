Speciale scuola: Slovacchia, gli asili nido posso riaprire da lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli asili nido in Slovacchia potranno riaprire da lunedì prossimo sempre tenendo conto della situazione epidemiologica. È quanto riferito dal ministero dell’Istruzione, secondo cui si suggerisce di considerare la possibilità di aprire gli asili solo ai figli di coloro che lavorano in infrastrutture critiche o di coloro che per la natura del lavoro svolto non possono svolgere il loro impiego da casa. Dal 21 dicembre 2020 all'8 gennaio 2021 gli asili nido slovacchi hanno avuto la possibilità di sospendere le attività. (Vap)