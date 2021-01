Speciale scuola: Ciacciarelli (Lega), Regione Lazio garantisca più corse in sicurezza su mezzi Cotral

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la riapertura delle scuole la Regione Lazio deve garantire più corse e viaggi in sicurezza sui mezzi Cotral. Lo dichiara in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Il suono della campanella per tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado del Lazio deve corrispondere a criteri di sicurezza ben precisi e non negoziabili. Vale per loro e per tutti gli attori che sono parte integrante di questo mondo: dai professori al personale Ata - aggiunge Ciacciarelli -. Occorre quindi un controllo concreto sull'aumento del numero di mezzi Cotral, una verifica sull' effettivo distanziamento sui mezzi di trasporto pubblico locale, eventualmente anche misurazione della temperatura degli studenti prima di farli salire sui bus, o in alternativa l'esibizione del certificato che attesti la negatività al tampone Covid-19; un report settimanale sul numero di studenti che hanno usufruito dei mezzi; Senza tutte queste accortezze non è possibile un rientro a scuola il 7 gennaio. Condivido le preoccupazioni di genitori e sindacati, per questo la Regione Lazio deve agire garantendo l'incolumità di tutti. Dalle parole si passi ai fatti", conclude Ciacciarelli. (Com)