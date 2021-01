Speciale scuola: assessore Sanità Lazio, bene piani per mobilità sicura con oltre 600 bus privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui trasporti extra urbani per la scuola, la Regione Lazio, "grazie all'impegno dell'assessore Alessandri, ha partecipato attivamente a tutti i tavoli prefettizi convocati, che hanno svolto un grande lavoro, contribuendo alla redazione dei piani operativi per consentire una mobilità sicura attraverso la messa in esercizio di oltre 600 bus privati". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. I bus privati "consentiranno a Cotral di avere oltre 400.000 posti in più al mese sulle tratte extra urbane e nelle tratte urbane di Roma oltre 880.000 posti al mese in collaborazione con la direzione mobilità di Roma Capitale", conclude l'assessore. (Rer)