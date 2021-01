Speciale scuola: Polonia, ministro Istruzione, vogliamo far tornare i bambini a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione e della Scienza polacco, Przemyslaw Czarnek, ha spiegato che l'obiettivo del governo di Varsavia è quello di far tornare i bambini dalla prima alla terza elementare in classe dopo il 17 gennaio. Ai microfoni dell'emittente "Polskie Radio 24", il ministro ha spiegato che questo era anche lo scopo della legge, revocata oggi, che vietava ai bambini tra gli 8 e i 14 anni di uscire all'aria aperta senza la supervisione di un adulto. "Abbiamo deciso di allontanarci da questa restrizione seguendo il parere di virologi ed epidemiologi, ma avevamo segnali in questo senso anche da genitori e psicologi" ha detto Czarnek, aggiungendo che le restrizioni adottate non sono buone, ma sono necessarie per proteggere le persone. Il ministro si è detto consapevole che l'apprendimento a distanza sia meno efficace e che la perdita di contatto con gli insegnanti influisca sulla psiche dei bambini, per questo dal primo gennaio sono state create delle cliniche psicologiche online, in modo da sostenere studenti ed insegnanti in questa difficile situazione. (Vap)